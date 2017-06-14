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Боевики «ДНР» проводят перегруппировку сил под Донецком
14.06.2017 11:25
Вдоль трассы Е50 от Крутой Балки в сторону насосной станции и Васильевки оккупанты «перекатом» перебрасывают живую силу и бронетехнику. Об этом сообщает 62.ua с ссылкой на координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрийя Тымчука на своей странице в Фейсбуке.
Переброска осуществляется в темное время суток. Цель - скрытное усиление формирований, занимающих позиции по северо-западной окраине Васильевки. Фиксировалось несколько единиц БМП-1/2, не менее 5-ти Уралов с живой силой (два с ЗУ-23-2 на прицепе).
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ДНР, бронетехника, Тымчук, оккупанты
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