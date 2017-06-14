Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети

14.06.2017 14:50

Около недели назад главарь “ДНР” Александр Захарченко нагрянул в расположение батальона “Сомали”, которым некогда командовал медийный командир Михаил Толстых, более известный как Гиви. Во время визита главный донецкий террорист разругался с новым главарем батальона “Сынком”, передает “Диалог.UA”.

Как сообщают местные жители в соцсети, главная претензия Захарченко заключалась в бездеятельности главаря “Сомали”, дезертирстве наемников и шокирующем несоблюдении воинской дисциплины. “В ответ услышал, что пусть благодарит министра обороны Царя и такое сейчас везде, и вообще, ему пох** на все чз месяц дембель. В итоге “беседы” у Сынка две простреленные ноги”, - пишут дончане.

Напомним, 26-летний Егор Волчков, известный среди боевиков под кличкой Сынок, возглавил “Сомали” зимой 2017 года. К слову. В 2014 году ультрас донецкого “Шахтера” заставили его извиниться на камеру за антиукраинские высказывания.