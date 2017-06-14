- Негибридная война: чем обстрелы Ольгинки угрожают Мариуполю20:45
- Украинские военные заняли новые территории в "серой зоне" – волонтер19:05
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов17:50
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона16:10
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас15:10
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети14:50
- Боевики ради пособий фиктивно принимают на службу родственников14:10
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 14 ИЮНЯ12:50
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян12:00
- Боевики «ДНР» проводят перегруппировку сил под Донецком11:25
Негибридная война: чем обстрелы Ольгинки угрожают Мариуполю
Мариуполь продолжает оставаться одной из ключевых целей террористов "ДНР". Исходя из последних событий, коварству террористов нет границ, пишет Депо.
Ни для кого не секрет, что Мариуполь является и крупнейшим, и главнейшим городом на территории подконтрольного Киеву Донбасса - по состоянию на начало 2015 года там проживало около полумиллиона жителей и сосредоточены крупнейшие заводы. Понятно, что хаос, посеянный в таком городе, будет иметь серьезные последствия и сможет подкосить доверие к проевропейской власти, которая сейчас сформировалась в Украине.
С этой целью боевики регулярно обстреливают Мариупольское направление из разного рода вооружений. Например, в течение последних суток противник, применяя минометы калибра 120-мм, совершил обстрел укреплений ВСУ в районе Чермалика. Также вооруженные провокации с применением гранатометов и стрелкового оружия были зафиксированы вблизи Водяного, Талаковки и Павлополя. Кроме того, по украинским воинам не подалеку Водяного вели огонь снайперы. Ситуация же вокруг Пикуз (экс-Коминтерново) вообще достойна отдельного рассмотрения.
Невозможность достать Мариуполь прямой наводкой артиллерийского огня, а так же потеря позиций на побережье Азовского моря, вынуждают террористов искать другие пути подступа к приазовскому форпосту. И, судя по всему, им таки удалось нащупать нечто вроде слабого места - речь о ресурсозависимости Мариуполя.
Ведь приазовский город живет в первую очередь благодаря своим гигантским металлургическим заводам, которые получают сырье преимущественно по железной дороге с севера - Волновахского района. Именно в этом кроется причина, на первый взгляд, бессистемных обстрелов Ольгинки, Графского (экс-Комсомольское), Новотроицкого и их окрестностей.
О том, как боевики две ночи подряд обстреливали транспортную и жилую инфраструктуру Ольгинки мы писали ранее. Во время первого обстрела в ночь на 12 июня там был поврежден каждый дом (стены, окна, крыши), а также подстанция, в результате чего 140 домов остались без света. Во время второго обстрела в ночь на 13 июня к вышеперечисленному добавились несколько капитальных разрушений жилых домов.
Кроме этого, очевидцы сообщают в Твиттере, что утром 13 июня террористы целенаправленно обстреливали железную дорогу от Новотроицкого до железнодорожной станции Велико-Анадоль (участок протяженностью 8 км).
Очевидно, что делается это с одной целью: разрушить промышленность Волновахского района, лишив тем самым Мариуполь средств к существованию. И определенная логика в этом есть, ведь, как уже отмечалось, бюджетообразующие предприятия города очень зависимы от поставок сырья по железной дороге с территории Волновахского района.
Что характерно: огонь террористы вели из жилых кварталов временно оккупированного Докучаевска, провоцируя тем самым ответный огонь по городу. Конечно, Вооруженные силы Украины на подобные провокации не ведутся, но сам факт заставляет насторожиться и вспомнить, что Докучаевск еще с прошлой осени находится в полуокружении украинской армии и нет никаких причин, кроме политических, которые бы помешали ВСУ освободить город и обезопасить тем самым окрестные города и села от артиллерийского огня.
А пока этого не происходит, Мариуполь празднует очередную годовщину освобождения от незаконных бандформирований, а руководители заводов ломают себе головы над обеспечением их жизнедеятельности.
Теги: Донбасс, Докучаевск, Мариуполь, АТО, ВСУ, обстрелы
- Песчаный пляж в Мариуполе разминируют к лету
- В секторе "Мариуполь" позиции ВСУ обстреляны из минометов и САУ
- Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстреливал из минометов калибра 120 и 82 мм
- Донбасский фронт: что на самом деле творится у Докучаевска
- Бойцов АТО в секторе «Мариуполь» наградил Киевский патриархат
- Боевики т.н. «ДНР» из артиллерии и минометов обстреляли позиции ВСУ вблизи Мариуполя
- Негибридная война: чем обстрелы Ольгинки угрожают Мариуполю20:45
- Довели до ручки - рабочие Стахановского вагоностроительного завода просят у Плотницкого какой-нибудь еды19:55
- Украинские военные заняли новые территории в "серой зоне" – волонтер19:05
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов17:50
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона16:10
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас15:10
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети14:50
- Боевики ради пособий фиктивно принимают на службу родственников14:10
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 14 ИЮНЯ12:50
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян12:00
- Негибридная война: чем обстрелы Ольгинки угрожают Мариуполю20:45
- Большинство украинцев не могут платить за коммуналку - опрос20:20
- Довели до ручки - рабочие Стахановского вагоностроительного завода просят у Плотницкого какой-нибудь еды19:55
- Порошенко: Если мы отменим АТО и не предоставим военным права действовать адекватно, то оставим Украину беззащитной19:30
- Украинские военные заняли новые территории в "серой зоне" – волонтер19:05
- Безвизовая Европа или Украинские курорты: сколько стоит недельный отдых18:40
- Названа сумма претензий России к Липецкой фабрике Roshen18:15
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов17:50
- Еврокомиссия дала месяц Чехии, Венгрии и Польши на объяснение отказа принимать беженцев17:30
- ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА «УДАРИТ» ПО ТЕМ, КОМУ НА ПЕНСИЮ ВОТ-ВОТ17:10
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- 10 вещей, которые немецкая медсестра хотела бы изменить в украинской медицине21:12
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- Медицинская реформа не будет внедрена. Нет денег19:07
- 7 продуктов, которые лучше обходить стороной в супермаркете18:44
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
- Освободить Донбасс: какие есть альтернативы АТО17:24
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- Несподівано: Українці мали інтимну лексику13:18
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян
- Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
- "Конец будет": политолог предсказал финал сепаратистским проектам Кремля
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня