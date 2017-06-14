Неспокойный Донбас: силы АТО понесли потери, оккупанты снова ударили по жилым районам Авдеевки и Ольгинки

14.06.2017 10:40

Вторник, 13 июня, выдался очень напряженным в зоне АТО. Боевики “Л/ДНР” 52 раза открывали огонь в нарушение режима тишины, используя запрещенные виды оружия и направляя снаряды на жилые районы прифронтовых населенных пунктов. Особую активность “защитники русскоговорящих” начали проявлять в темное время суток, сообщает “Диалог.UA” со ссылкой на штаб АТО.

Так, на юге Донецкой области оккупанты сосредоточили основную часть огневой активности – 22 раза. В ночь на 13 июня наемники во второй раз обстреляли жилой сектор населенного пункта Ольгинки, повредив дома местных жителей и объекты инфраструктуры. Тут же утром из “отведенных” минометов бил по укреплениям ВСУ в Чермалыке и Водяном. Бойцы АТО в районе Талаковки, Лебединского, Гнутово, Березового и Павлополя находились под огнем из гранатометов и стрелкового оружия.

В штабе отмечают, что на приморском направлении наемники без стеснения вчера использовали зенитные установки, БМП, также работали снайперы. В районе Донецка вот уже долгие месяцы неизменными “горячими” точками остаются Авдеевка, Пески и Невельское. Как только солнце ушло за горизонт, “ихтамнеты” активизировались в пригороде Авдеевки и на Светлодарской дуге, обстрелы также зафиксированы около Каменки и Луганского.

В Луганской области наемники обстреляли Новотошковское, стреляли по позициям ВСУ вблизи Крымского, Новоалександровки и Счастья. Также враждебные обстрелы зафиксированы вблизи Донца, Станицы Луганской, Троицкого и Лобачева. 13 июня во время обстрелов оккупантов в Донбассе оборвалась жизнь одного украинского военного, семеро - поучили ранения. Ранее нардеп Андрей Билецкий заявил, что Донбасс будет освобожден от “русского мира” и история Мариуполя станет этому доказательством. Тем временем жители Волновахского района рассказали о возможных планах боевиков по нарушению цикла работы заводов Мариуполя.