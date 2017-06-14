Почему военное положение хотят ввести именно сейчас

14.06.2017 15:10

Коснется ли военное положение всей страны, будет зависеть от того, как этот вопрос поставят в указе президента. Об этом на страницах НВ заявляет директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

«Я полностью поддерживаю заявление секретаря СНБО Турчинова о необходимости свертывания антитеррористической операции и перехода к новому формату защиты от гибридной войны с Россией. Возникает только вопрос: почему военное положение не было введено раньше? Этот шаг нужно было делать еще три года назад. Почему его решили предпринять именно сейчас? Скорее всего, чтобы избежать внеочередных выборов. Как это будет происходить? СНБО должен выйти на президента, затем появится указ главы государства о введении военного положения, который должна утвердить Верховная Рада», - отмечает эксперт.

«В указе будут расписаны все мероприятия, сопутствующие военному положению. Перечень ограничений чуть жестче, чем при чрезвычайном положении. Будут введены некоторые ограничения, скажем, на свободу слова, на проведение выборов, на перемещение людей, товаров и особенно оружия. Там очень большой перечень мероприятий. Но отдельно оговорены те, которые не подлежат ограничению – ряд конституционных прав граждан», - добавляет Николай Сунгуровский.

То, коснется ли военное положение всей страны, или только отдельных регионов, по мнению аналитика, будет зависеть от того, как этот вопрос поставят в указе.

«В принципе, закон предусматривает, что может быть общее военное положение и военное положение для отдельных регионов. Хотя стоящие перед нами гибридные угрозы определяют тотальный характер войны. То есть вся экономика должна быть переведена на военные рельсы. Призыв также должен касаться граждан во всех регионах.

По вопросам прифронтовых регионов может быть отдельная специфика: усиление контроля, введение комендантского часа и т.д. То есть, все эти жесткие меры не обязательно вводить по всей стране. В указе президента должны быть описаны все эти моменты: ограничения для всей страны и для отдельных регионов», - говорит собеседник издания.

«Что касается реализации заявления Турчинова и реального перехода страны на военное положение, то тут главное поймать волну. Не думаю, что это заявление было сделано в отрыве от анализа всей ситуации. После учета всех обстоятельств и настроений, такое заявление посчитали возможным сделать. Конечно, это вызовет определенную реакцию, как в стране, так и у наших западных партнеров. Не думаю, что эта реакция будет однозначна в ту или иную сторону», - резюмировал эксперт.