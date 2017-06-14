- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 14 ИЮНЯ12:50
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян12:00
- Боевики «ДНР» проводят перегруппировку сил под Донецком11:25
- Неспокойный Донбас: силы АТО понесли потери, оккупанты снова ударили по жилым районам Авдеевки и Ольгинки10:40
- В результате подрыва на минах за три месяца более 30 гражданских погибли, более 150 ранены, - Ельченко10:10
- В зоне АТО один военнослужащий погиб, семеро - ранены09:50
- Боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток21:55
- Непогода! На Донетчину наступают дожди, ветры и грозы20:53
- Жителям Северного Донбасса надо срочно запастись водой. Надолго20:38
- Іх розшукують Збройні Сили України20:21
СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 14 ИЮНЯ
Нагрузка на контрольно-пропускных пунктах все больше и больше, автомобилистам приходится стоять в очередях до 12-15 часов.
Сегодня утром перед КПВВ «Майорск» проезда ожидало больше 80 машин, есть очередь и перед нулевым. По сообщениям в социальных сетях, длинная автомобильная очередь растянулась в Никитовке, а очевидцы сообщают, что около 9 утра машины были только возле таможни. Со стороны Бахмута проезда ожидало 30 машин, движение нормальное, очередь держится небольшая. Такая ситуация была и накануне.
Пешеходный поток остается интенсивным, скопление людей можно видеть только на посадку в автобусы. Сегодня много пеших с неподконтрольной территории.
КПВВ «Марьинка» продолжает работать с увеличенной нагрузкой . Сегодня по сообщению погранслужбы, со стороны Донецка утром проезда ожидало 180 машин. Из Курахово -100.
«Из Курахово подъехали на КПВВ в 6 часов, было около 100 машин. Попали во 2-й заезд и в 8-00 выехали с проверки. В 8-30 были в Донецке. Из Донецка на нуле было машин до взорванного буса. На Каргиле пусто в обе стороны», - делятся впечатлениями в социальных сетях.
Теги: Украина, Донбасс, Марьинка, таможня, пограничники, Майорск, КПВВ
- ОБЗОР СИТУАЦИИ НА БЛОКПОСТАХ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 23 МАЯ
- СТАЛА ИЗВЕСТНА СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 6 ИЮНЯ
- В поезде "Донецк-Москва" обнаружили торт с наркотической "начинкой"
- Водители, застрявшие на границе с Россией, питаются беляшами и моются из канистр (ФОТО)
- Пограничники Донецкого отряда нашли "денежный тайник" в поезде
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 31 МАЯ
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 14 ИЮНЯ12:50
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян12:00
- Боевики «ДНР» проводят перегруппировку сил под Донецком11:25
- Неспокойный Донбас: силы АТО понесли потери, оккупанты снова ударили по жилым районам Авдеевки и Ольгинки10:40
- В результате подрыва на минах за три месяца более 30 гражданских погибли, более 150 ранены, - Ельченко10:10
- В зоне АТО один военнослужащий погиб, семеро - ранены09:50
- Боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток21:55
- Непогода! На Донетчину наступают дожди, ветры и грозы20:53
- Жителям Северного Донбасса надо срочно запастись водой. Надолго20:38
- Іх розшукують Збройні Сили України20:21
- Германия готова выделить кредит на закупку 10-25 ед. электропоездов13:10
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 14 ИЮНЯ12:50
- Отмена налога на пенсии коснется около 500 тысяч украинцев12:29
- Завтра вступает в силу закон о запрете георгиевской ленты12:10
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян12:00
- Трем украинцам отказано во въезде в ЕС из-за отсутствия обратных билетов11:45
- Боевики «ДНР» проводят перегруппировку сил под Донецком11:25
- Вместе с безвизом грядет экономическое чудо11:05
- Неспокойный Донбас: силы АТО понесли потери, оккупанты снова ударили по жилым районам Авдеевки и Ольгинки10:40
- Впервые за полгода долар стал дешевле 26 гривень10:20
- 10 вещей, которые немецкая медсестра хотела бы изменить в украинской медицине21:12
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- Медицинская реформа не будет внедрена. Нет денег19:07
- 7 продуктов, которые лучше обходить стороной в супермаркете18:44
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
- Освободить Донбасс: какие есть альтернативы АТО17:24
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- Несподівано: Українці мали інтимну лексику13:18
- Врачи рассказали о целебных свойствах желатина12:00
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз
- Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США
- "Конец будет": политолог предсказал финал сепаратистским проектам Кремля
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей
- Собачья жизнь. Реалии жизни в оккупации
- ВМЕСТО РОССИЙСКИХ СОЦСЕТЕЙ УКРАИНЦАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОЖИТЬ СВОЕ ВРЕМЯ В NIMSES
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон