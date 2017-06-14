СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 14 ИЮНЯ

14.06.2017 12:50

Нагрузка на контрольно-пропускных пунктах все больше и больше, автомобилистам приходится стоять в очередях до 12-15 часов.

Сегодня утром перед КПВВ «Майорск» проезда ожидало больше 80 машин, есть очередь и перед нулевым. По сообщениям в социальных сетях, длинная автомобильная очередь растянулась в Никитовке, а очевидцы сообщают, что около 9 утра машины были только возле таможни. Со стороны Бахмута проезда ожидало 30 машин, движение нормальное, очередь держится небольшая. Такая ситуация была и накануне.

Пешеходный поток остается интенсивным, скопление людей можно видеть только на посадку в автобусы. Сегодня много пеших с неподконтрольной территории.

КПВВ «Марьинка» продолжает работать с увеличенной нагрузкой . Сегодня по сообщению погранслужбы, со стороны Донецка утром проезда ожидало 180 машин. Из Курахово -100.

«Из Курахово подъехали на КПВВ в 6 часов, было около 100 машин. Попали во 2-й заезд и в 8-00 выехали с проверки. В 8-30 были в Донецке. Из Донецка на нуле было машин до взорванного буса. На Каргиле пусто в обе стороны», - делятся впечатлениями в социальных сетях.