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БАЛЧУН АНОНСИРОВАЛ ЗАПУСК ПОЕЗДА МАРИУПОЛЬ-ХАРЬКОВ
15.06.2017 16:10
Руководитель «Укрзализныци» Войцех Балчун анонсировал запуск поезда Мариуполь-Харьков. Об этом сообщает MRPL.CITY.
Курсировать состав начнет с 6 июля, через день.
Назначить поезд стало возможным благодаря модернизации участка пути Камыш-Заря - Волноваха.
В настоящее время из Мариуполя в Харьков курсирует всего три прицепных вагона.
Сегодня в Мариуполе находится с визитом глава «Укрзализныци» Войцех Балчун. Он встретился с коллективом регионального филиала «Донецкая железная дорога» для ознакомления их с основными аспектами стратегии развития компании на ближайшие 5 лет.
Теги: Донбасс, Харьков, Мариуполь, поезд
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