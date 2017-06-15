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КОНОПЛЮ НА ДОНБАССЕ ВЫРАЩИВАЛИ У ЛИНИИ ФРОНТА
Близкая расположенность к линии разграничения, частые обстрелы и разрушения домов односельчан не стали помехой для выращивания конопли у себя на огороде для жителя с. Зайцево. Да и возраст «мичуринца», правонарушителю уже 70 лет, не остановил мужчину.
Бахмутский отдел полиции сообщил, что наряд патрулировал населенный пункт, когда поступила информация о хранении наркотических веществ одним из жителей. Сигнал сразу же проверили. У 70-летнего пенсионера сотрудники полиции изъяли более 30 кустов каннабиса и готового к употреблению наркотика.
За своим урожаем мужчина тщательно ухаживал: все кусты на приусадебном участке были культивированы и политы. А в хозяйственной постройке был обнаружен ранее собранный "урожай" - измельченная и готовая к употреблению конопля.
Хозяин приусадебного участка сообщил, что все это изготовлено для употребления вличных целях.
Растения и измельченное вещество отправлено на экспертизу, а действия правонарушителя квалифицированы сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Источник: zi.dn.ua
Теги: Донбасс, огород, конопля, линия разграничения
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