Краматорчан призывают помочь нуждающимся семьям

15.06.2017 08:10

За время работы проекта «Добрый сосед» помощь получили множество семей не только в Краматорске, но и в области. Команда волонтеров помогает многодетным семьям, переселенцам и просто всем тем, кто нуждается в поддержке. В рамках программы ребята помогают ремонтировать дома и квартиры тех, кто не в состоянии справится с этим самостоятельно.

Участники проекта говорят о том, что за время работы в проекте «Добрый сосед» они научились работать различными инструментами, получили новые навыки, познакомились с интересными людьми и смогли сделать счастливее многих семей.

Сделать лучше мир вокруг и помочь тем, кто действительно в этом нуждается, можно, позвонив по телефону: +380999149004 - Евгений.

Источник: 6264