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НОВА ТЕЛЕВЕЖА У ПОКРОВСЬКУ ДІСТАНЕ ДО “СІРОЇ ЗОНИ” ТА ЗАГЛУШИТЬ РОСІЙСЬКІ КАНАЛИ
Друге виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань слова та інформаційної політики відбулося у зоні АТО у середу, 14 травня. Його учасники відвідали КПВВ “Майорське” та місцеві телеканали у Покровську.
Головною темою візиту стала інформаційна безпека на Сході України. Наразі у Покровську шукають місце для встановлення нової двохсотметрової телевежі. Ймовірно, вона буде поряд з існуючою, заввишки 69 метрів. Їх мають з’єднати мостом. Це має допомогти розповсюджувати сигнал на території так званої «сірої зони» та глушити сигнал російських каналів, що нині заполонили хвильовий простір.
– Рік тому ми поставили собі завдання, що ворожий сигнал має бути заглушений. Відповідні експерименти проведені, я маю сподівання, що найближчим часом ми зможемо суттєво захистити українські території від проникнення пропагандистських російських телеканалів, – розповіла журналісту “До ТеБе” голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики України Вікторія Сюмар.
Теги: Донбасс, канал, Покровск (Красноармейск), серая зона
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