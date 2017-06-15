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В Авдеевке пьяный водитель сбил насмерть мотоциклиста и уехал
Задержан водитель, который совершил в Авдеевке смертельное ДТП и скрылся. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
ДТП произошло в среду, 14 июня, в 20.30 на технологической дороге, расположенной вдоль АКХЗ в Авдеевке. Там лоб в лоб столкнулись автомобиль и мотоцикл. За рулем обоих транспортных средств были работники указанного предприятия.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Чери Киа не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Как раз в это время по ней ехал мотоцикл. В результате столкновения мотоциклист погиб на месте, а водитель автомобиля отъехал примерно 100 метров, высадил пассажира и уехал в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали сбежавшего водителя через час после совершения ДТП.
Им оказался 26-летний житель села Ласточкино Ясиноватского района, который, по данным полиции, находился в нетрезвом состоянии.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего). Проводится досудебное расследование.
Источник: avdeevka.city
Теги: Донбасс, Авдеевка, погибший, ДТП
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