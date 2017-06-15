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В Краматорске СБУ пресекла "троллейбусную" аферу
15.06.2017 16:20
Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники Службы безопасности пресекли государственные убытки на 30 миллионов гривен во время тендера по закупке общественного транспорта для коммунального предприятия Краматорска, передают "Новости".
"Во время проверки документации коммерческих структур правоохранители установили, что участие в торгах принимают связанные между собой компании, - говорится в сообщении СБУ. - Дельцы сознательно создали предпосылки для закупки за бюджетные средства продукции по значительно завышенной цене.
СБУ проинформировало тендерный комитет коммунального предприятия о выявленных фактах, который по материалам спецслужбы отменил результаты торгов".
Теги: Донбасс, троллейбус, СБУ, тендер
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