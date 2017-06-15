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В МАРИУПОЛЕ БЕЗРАБОТНЫХ ПО-ПРЕЖНЕМУ В ДЕСЯТКИ РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВАКАНСИЙ
15.06.2017 21:30
14 июня в Мариупольском городском центре занятости работодатели представили соискателям имеющиеся вакансии.
Мероприятия посетило 56 клиентов центра занятости, желающих получить работу. К их вниманию представили 5 вакансий профессии продавец. Со всеми клиентами работодатели провели первичное собеседование и четыре претендента были направлены на собеседование с руководством.
«Я недавно зарегистрировалась в центре занятости, и считаю такие мероприятия как сегодня очень полезными. Вот и на собеседование с руководством уже собираюсь », - прокомментировала одна из соискательниц свободных вакансий.
Источник: i24.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, вакансии, безработица
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