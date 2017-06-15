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Архив - Донецкая область

В оккупированный Донецк "прорвались" два украинских телеканала

15.06.2017 09:05
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В оккупированный Донецк "прорвались" два украинских телеканала

Несмотря на попытки боевиков не дать украинским СМИ вещать на оккупированных территориях, жители Донецка получили возможность смотреть два украинских телеканала. Речь идет об "UA:Первый" и "ДоТеБе", сообщает Телеканал новостей «24».
Для того, чтобы сигнал доходил до северных районов города Донецка, телевизионные передатчики были перенесены из пгт Очеретиного в Авдеевку, где смонтированы на объекте специалистами Донецкого филиала Концерна РРТ, сообщили в Нацсовете Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Кроме части Донецка, сигнал транслируется в Авдеевке, Ясиноватой и на прилегающих территориях.



Теги: Украина, Донецк, Донбасс, телеканал
 
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