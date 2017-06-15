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Захарченко заявил, что у него есть тайная спецслужба закрытого типа, подчиняющаяся лично ему
15.06.2017 17:30
Главарь "ДНР" Александр Захарчено признался, что создал для негласного контроля за всеми подчиняющуюся лично ему закрытую спецслужбу.
С таким заявлением он выступил перед главами оккупационных администраций временно неподконтрольных территорий Донецкой области, комментируя арест "заместителя министра доходов и сборов" Александра Михайлова.
Боевик сообщил, что структура, о которой мало кто знает, создана им якобы для борьбы с коррупцией.
"Я еще полтора года назад создал специальную службу, лично подчиняющуюся мне. Она закрытого типа и об этом мало кто знает…. Но я буду проверять от рынков до администрации", - заявил главарь "ДНР".
Источник: ostro.org
Теги: Донбасс, спецслужбы, ДНР, Захарченко
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