Житель Авдеевки получил 4 года тюрьмы за сотрудничество с боевиками «ДНР»

15.06.2017 20:10

Житель Авдеевки в течение 6 месяцев передавал незаконным бандформированиям информацию, которую они использовали для обстрелов позиций ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Во время судебных слушаний установлено, что мужчина в декабре 2014 года, находясь в городе Донецк, под психологическим принуждением и угрозам его дочери, которая училась в одном из вузов Донецка, был привлечен представителями незаконных вооруженных формирований (бывшими правоохранителями, которые перешли на сторону террористов) к сотрудничеству», – сообщают в прокуратуре.

Вернувшись в Авдеевку, мужчина не обратился за помощью к правоохранителям и начал передавать боевикам данные о местах дислокации, численности, маршрутах передвижения военнослужащих и военной техники ВСУ и других военных формирований Украины на Донбассе.

«Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или организации) УК Украины, и приговорил его к четырем годам лишения свободы», – отметили в прокуратуре.

Напомним, Старобельский райсуд приговорил информатора боевиков «ЛНР» к 4 годам тюрьмы.

Источник: farwater.net