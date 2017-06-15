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Архив - Донецкая область

Жителям нескольких населенных пунктов Донецкой области возобновят водоснабжение

15.06.2017 11:10
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Жителям нескольких населенных пунктов Донецкой области возобновят водоснабжение

На насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, которая подает воду на две мариупольские фильтровальные станции, восстановили обесточенные во время обстрела аккумуляторные батареи. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский, передает MRPL.CITY.

По его словам, сейчас насосная станция работает в тестовом режиме. Воду в систему закачивают малыми агрегатами. Планируется, что завтра с утра насосная станция будет работать в полную мощность, а уже вечером вода появится в кранах у людей.

Ранее Павел Жебривский заявлял, что готов объявить чрезвычайную ситуацию в Донецкой области из-за дефицита воды.

Напомним, в субботу, 10 июня, была обесточена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода, которая подает воду, в частности, на две мариупольские фильтровальные станции.



Теги: Донбасс, водоснабжение, область, Жебривский
 
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