Боевик «ДНР» сбежал на заработки в Украину

16.06.2017 12:13

Правоохранители Мариуполя задержали пророссийского террориста, бросившего своих «собратьев» с целью отправиться на заработки в Украину.

Об этом информирует replyua.netсо ссылкой на информацию пресс-службы полиции Донецкой области. Отмечается, что задержание мужчины произошло в тот момент, когда он отправлялся на смену. В беседе с полицейскими задержанный рассказал, что предложение присоединиться в ряды противника ему поступило от родственника. Впрочем, по истечении нескольких месяцев, он принял решение покинуть самопровозглашенную «ДНР».



«Шесть месяцев у меня не было работы, в связи с чем, после поступления предложения от родственника о вступлении в ряды боевиков за деньги, я согласился», - пояснил задержанный. С его слов, ничего фактически не надо было делать, а размер заработной платы за два с половиной месяца составил двенадцать тысяч гривен.



Отмечается, что прохождение службы он начал в рядах «первой отдельной роты специального назначения республиканской гвардии», где был «стрелком». Мужчине была выдана форма, а по истечении месяца у него уже был автомат.