Что рабочие в ОРДЛО получают вместо зарплаты (видео)

16.06.2017 15:48

Сотрудники крупных и в прошлом успешных предприятий Донбасса вместо денег теперь получают продуктовые пайки

В Стаханове и Горловке сотрудники «Стахановского вагоностроительного завода» и «Стирола» вместо денег теперь получают продуктовые пайки. Об этом сообщил донецкий блогер и журналист Денис Казанский.

“Продукты им раздают, чтобы люди просто не умерли с голоду, так как отжатые у Украины предприятия не могут полноценно работать и загружены сейчас процентов на 10-15 от своих мощностей”, — пояснил блогер.

По словам Казанского, раздачу гречки и подсолнечного масла пропаганда “ДНР” подает, как очень позитивное событие.

“Унижение людей в «народных республиках» стало поводом для хвастовства. Пришел русский мир, и жители Донбасса теперь вынуждены работать за еду, как дикари в самых отсталых и варварских государствах”, — с горечью констатирует Казанский.

Источник: Polietka