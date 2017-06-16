- Необычный случай. Полиция задержала гранатометчика «ДНР» и артиллериста ВСУ в одном лице12:40
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛУЧАЕВ БОТУЛИЗМА ТРОЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ12:25
- Боевик «ДНР» сбежал на заработки в Украину12:13
- Россия выдвинула обвинения главарю «ДНР» Захарченко11:15
- Наступило лето - всем одеть бронежилеты09:46
- МЕДИЦИНСКАЯ КАТАСТРОФА ДОНБАССА: В БОЛЬНИЦАХ НЕ ОСТАЛОСЬ НИ ОДНОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ БОТУЛИЗМА07:47
- В МАРИУПОЛЕ БЕЗРАБОТНЫХ ПО-ПРЕЖНЕМУ В ДЕСЯТКИ РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВАКАНСИЙ21:30
- Житель Авдеевки получил 4 года тюрьмы за сотрудничество с боевиками «ДНР»20:10
- НОВА ТЕЛЕВЕЖА У ПОКРОВСЬКУ ДІСТАНЕ ДО “СІРОЇ ЗОНИ” ТА ЗАГЛУШИТЬ РОСІЙСЬКІ КАНАЛИ 19:30
- В МАРИУПОЛЕ ЧЕШСКИЕ ТРАМВАИ НАЧАЛИ РАЗДАВАТЬ WI-FI18:50
Необычный случай. Полиция задержала гранатометчика «ДНР» и артиллериста ВСУ в одном лице
Тернистый жизненный путь выпал на долю 48-летнего уроженца Мирнограда (ранее Димитрова), которого вчера в Покровске задержала полиция.
Историю становления гражданина и патриота рассказал в своем Facebook глава областного управления полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
В августе 2015 года мужчину призвали в ряды ВСУ защищать свою страну от российской агрессии. Он защищал, получил ранение, после чего вылечился и поехал в оккупированный Донецк — к тем, против кого он воевал. Там он вступил в ряды наемников и стал гранатометчиком «ДНР» с окладом 15 тысяч российских рублей.
Повоевав и подзаработав, в феврале 2017 года возвращается в родной город, Мирноград. Но не затем, чтобы отдохнуть, а чтобы снова идти воевать — только уже в рядах ВСУ. Он идет в местный военкомат, где его направляют в родную бригаду. И там он служит.
В Покровск вояка поехал навестить свою любимую, где и был задержан с документами гранатометчика «ДНР».
Теперь мужчине уже вместе со следователем полиции предстоит разобраться, как называется его страна, где его родина, кто агрессор, кто защитник, а потом пояснять свою позицию в суде.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, полиция, ДНР, ВСУ, Покровск (Красноармейск)
- На Донетчине задержан разведчик «ДНР»
- Полицейские сообщили о последствиях обстрела Авдеевки
- Сутки в зоне АТО: под Новотроицким активизировались вражеские снайперы
- Геращенко рассказала, когда должна начать работу полицейская миссия в Донбассе
- Марьинка: атаки чеченцев и путаница с флагами (ВИДЕО)
- "Побеждайте эту "ДНР!" - жительница Опытного желает успеха ВСУ (ВИДЕО)
- Необычный случай. Полиция задержала гранатометчика «ДНР» и артиллериста ВСУ в одном лице12:40
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛУЧАЕВ БОТУЛИЗМА ТРОЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ12:25
- Боевик «ДНР» сбежал на заработки в Украину12:13
- Россия выдвинула обвинения главарю «ДНР» Захарченко11:15
- Наступило лето - всем одеть бронежилеты09:46
- МЕДИЦИНСКАЯ КАТАСТРОФА ДОНБАССА: В БОЛЬНИЦАХ НЕ ОСТАЛОСЬ НИ ОДНОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ БОТУЛИЗМА07:47
- В МАРИУПОЛЕ БЕЗРАБОТНЫХ ПО-ПРЕЖНЕМУ В ДЕСЯТКИ РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВАКАНСИЙ21:30
- Житель Авдеевки получил 4 года тюрьмы за сотрудничество с боевиками «ДНР»20:10
- НОВА ТЕЛЕВЕЖА У ПОКРОВСЬКУ ДІСТАНЕ ДО “СІРОЇ ЗОНИ” ТА ЗАГЛУШИТЬ РОСІЙСЬКІ КАНАЛИ 19:30
- В МАРИУПОЛЕ ЧЕШСКИЕ ТРАМВАИ НАЧАЛИ РАЗДАВАТЬ WI-FI18:50
- Сегодня в Киеве будут судить "героя" Евровидения-201712:30
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛУЧАЕВ БОТУЛИЗМА ТРОЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ12:25
- Боевик «ДНР» сбежал на заработки в Украину12:13
- МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗА СУТКИ?!11:55
- Суд Дніпра заборонив «радянських офіцерів»11:40
- В Киеве усилили меры безопасности: что ожидает столицу в ближайшие три дня11:25
- Россия выдвинула обвинения главарю «ДНР» Захарченко11:15
- Мирон Маркевич раскритиковал клубы, отказавшиеся играть в Мариуполе11:00
- Путин рассказал, когда аннексирует Донбасс10:47
- Скандальный нардеп заявил, что в Украине идет гражданская война10:35
- Как начать все с нуля после поражения? 5 советов09:14
- Які хвороби лікує морська вода?08:20
- Ваше призвание по знаку Зодиака08:10
- Еда для загара: 12 продуктов, которые придадут идеальный тон коже07:06
- Мариупольцы прошли первые всеукраинские учения отрядов теробороны12:30
- Время платить, или Медицина будущего по-украински09:30
- В Украине резко увеличились показатели заболеваемости корью21:35
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- 10 вещей, которые немецкая медсестра хотела бы изменить в украинской медицине21:12
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
- Як зміниться ситуація на Донбасі у разі введення воєнного стану
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон