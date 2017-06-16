Всем украинцам приготовиться: всплыла шокирующая информация по окончанию АТО

16.06.2017 19:45

На четвертом году АТО на Донбассе, вместо окончания АТО, в Кабмине предлагают узаконить мобилизацию - соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде.

В военкоматах уверяют, что в ближайшее время ждать очередной волны мобилизации не стоит, а эксперты принятие этого закона напрямую связывают с заявлениями о переформатировании АТО - по их мнению, власти задумались о долгосрочной перспективе военных действий, пишет издание Вести.

Заберут авто и дома

Законопроектом предлагают оговорить открытую (объявляют в СМИ) и скрытую (разнарядку рассылают органам местного самоуправления) мобилизацию. И в целом документ объединяет все то, что и ранее существовало. Например, в законе указываются уважительные причины неявки в военкомат, в частности, по болезни или в связи со смертью близкого родственника.

Отсрочкой от призыва во время мобилизации могут воспользоваться руководители предприятий, нардепы, усыновители и опекуны несовершеннолетних, детей-инвалидов или инвалидов 1-й и 2-й групп, а также многодетные отцы с тремя и более детьми.

Кроме того, право на это есть у студентов, аспирантов, ученых при условии работы на 0,75 ставки и близких родственников без вести пропавших во время АТО. Те, кто по религиозным убеждениям не может служить, будут проходить альтернативную мобилизацию. Кроме того, появится мобилизационный контракт, которого ранее не было. А руководители предприятий должны будут оповещать призывников о том, что их вызывают в военкомат, и поставлять технику в военные части. Те, кому даже не пришла повестка, обязаны будут явиться в военкомат в течение 10 дней. Кстати, обязанность в случае чего предоставить армии свой транспорт и имущество будет не только у предприятий, но и у обычных граждан.

«Война затянется на долго»

Как заверили журналистов в военкоматах, пока о грядущей мобилизации речи не идет. «Решение о мобилизации принимается президентом. Сейчас и так действует закон о мобилизации, а этим законом уточняют те проблемные моменты, с которыми сталкивались в предыдущие волны», - сказал журналистам заместитель областного военного комиссара Днепропетровской области Сергей Полуциган.

Как стало известно, принятие закона можно расценивать как подготовительный шаг к возможному обострению на фронте.

«Пока работали старые законы, которые применимы во время классической войны, а у нас гибридная, поэтому нужно кое-что поменять. А также все идет к тому, что будет создан единый штаб на востоке, которому будут подчиняться как военные, так и администрации на этих прифронтовых территориях», - уточнил собеседник в Минобороны.

По словам военного эксперта Игоря Романенко, юридическая база для мобилизации - следующий шаг в переформатировании АТО, о котором на днях заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. «Мы переходим из формата АТО в другой формат, который обеспечивается выполнением многих факторов, в том числе и мобилизации. Например, были проблемы у военкоматов с поиском военнообязанных. Из-за этого не выполнялся план и срывались сроки мобилизации», - говорит он.

Также, например, была проблема с демобилизацией первой волны - люди не могли уволиться из армии, поскольку в договоре было указано, что они служат до конца особого периода. А он затянулся на несколько лет, и пришлось принимать отдельное решение парламента по этому поводу.

Политолог Руслан Бортник считает, что узаконивание мобилизации свидетельствует о том, что власти уже рассматривают ситуацию на Донбассе в долгосрочной перспективе.

«Печально, что мобилизацию, которая уже давно действовала на практике, легализируют только сейчас, хотя президент уже неоднократно обещал завершить АТО. Завершение конфликта в ближайшие пару лет вряд ли предвидится - напротив, судя по всему, готовятся к тому, что война затянется надолго, минимум до следующих выборов», - говорит нам Бортник.

Источник: http://from-ua.com