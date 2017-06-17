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Комиссия по распределению жилья в Краматорске ждет заявки от переселенцев
Переселенцев в Краматорске (Донецкая обл.) ждут на комиссию по распределению жилья: начала работу городская комиссия по рассмотрению заявлений для предоставления жилых помещений для временного проживания внутренне перемещенных лиц.
В рамках совместного с ЕС проекта «Обеспечение жилыми условиями наиболее уязвимых ВПЛ и жителей города Краматорск, оказавшихся под влиянием конфликта» в городе проходит реконструкция трех муниципальных общежитий, рассчитанных на 253 места.
Как сообщает Краматорский городской совет и Офис проекта поддержки внутренне перемещенных лиц, все переселенцы, зарегистрированные в Краматорске и нуждающиеся в жилье, имеют право обратиться в комиссию с заявлением о предоставлении жилого помещения в одном из трех общежитий.
Общежития расположены по ул. Ш. Назаренко, 3 (Старый город), ул. Уральская, 5 (р-н паспортного стола), ул. Рыбинская, 160 (р-н Меловой балки за парком «Юбилейный»).
Место приема заявлений: офис коммунального предприятия «Мост», мр-н Лазурный, улица Беляева, д. 113, I-й этаж, кабинет «Бухгалтерия». Время работы комиссии: понедельник, вторник, среда с 8:00 до 17:00, четверг-пятница с 8:00 до 16:00, перерыв: с 12:00 до 13:00.
Прием заявлений и документов к ним будет осуществляться согласно Порядку предоставления в пользование жилых помещений для временного проживания внутренне перемещенных лиц.
Источник: АКМЦ
Теги: Донбасс, Краматорск, жилье, комиссия
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