Селище Бердянське обстріляли з важкої зброї

17.06.2017 21:45

У суботу близько 18 години бойовики обстріляли житловий сектор селища Бердянське поблизу Маріуполя з забороненої зброї.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на українську сторону СЦКК.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа в житловому будинку по вулиці Морській. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Источник: pravda.com.ua