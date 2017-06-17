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У МАРІУПОЛІ ДОСЛІДЖУЮТЬ КЛАДОВИЩА
У рамках історичного проекту ГО “Фонд збереження культурної спадщини Маріуполя” волонтери розпочали фотофіксацію захоронень на місцевому кладовищі. За словами краєзнавця Олени Дейниченко, мета проекту – створення історико-культурного музею-заповідника.
– Цвинтар заснований у 1832 році. Тут дуже багато захоронень різних часів. Поряд з пам’ятниками 19 століття розташовані могили радянських часів. Але про велику кількість захоронень нема точних відомостей. Роботи з фотофіксації могил та систематизації цих фото ведуться з 2003 року. Після ми хочемо створити електронний архів, аби маріупольці могли шукати місця захоронень своїх родичів.
Адже на території цвинтаря є й братські могили, – розповіла кореспонденту “До ТеБе” Олена Дейниченко. Нагадаємо, як ми повідомляли раніше, у Маріуполі створили “Фонд збереження культурної спадщини”, у рамках роботи якого маріупольців запрошують взяти участь в екскурсіях, майстер-класах, квестах та фотопроектах.
Источник: dotb.dn.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, исследования, кладбище
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