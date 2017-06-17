В Авдіївці є «волонтери», які вводять в оману місцевих мешканців, - голова міста

17.06.2017 15:30

Голова військово-цивільної адміністрації Авдіївки Павло Малихін каже, що в місті є волонтери, які вводять в оману людей і не співпрацюють з владою. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

Як відомо, у ЗМІ з’являються коментарі про те, що міська влада не допомагає людям, які залишилися без даху над головою. Зокрема, про це заявляє мешканка Авдіївки адія Жилава, яка позиціонує себе волонтером.

Коментуючи її заяви, Малихін сказав: «…Я можу багато про неї розказати. Але якщо коротко, то вона займалася волонтерством на «дев’ятці» (медичний пункт у багатоповерхівці на околиці Авдіївки, - «Главком»). Нібито допомагала у забезпеченні харчуванням наших бійців. Потім зайшла в місто 58-ма бригада, у складі якої був 16-й окремий мотопіхотний батальйон. На той час його комбатом був Олег Громадський. За якийсь час Жилава поскаржилася мені на те, що її вигнали, відсторонили. Я почав з’ясовувати, і виявилося, що були купа «заниканих» медикаментів, медичних сумок, продуктів харчування. Командир каже, що у нього в батальйоні цього всього, як не було, так і немає. Виходить, що це все добро не доходить до солдатів? А куди ж дівається? Тому командир вигнав таку от «волонтерку». Олег Громадський може підтвердити мої слова».

Мер зазначив, що з травня до майже середини червня в Авдіївці працювали шість бригад Державної служби з надзвичайних ситуацій, які відновлювали житло, це близько 60-70 людей. «Ці люди працювали у приватному секторі, ремонтуючи будинки у старій Авдіївці. Десь, 46 будинків вони відновили. Працювали за рахунок гуманітарної допомоги у вигляді будівельних матеріалів, яку надавала нам вся Україна. Їхню роботу бачило все місто. Чому мешканка заявляє, що вона цього не бачила, якщо щоранку ремонтники проїжджали на роботу повз її будинок?» - поцікавився Малихін.

Він зазначив, що волонтери, які приїжджають до Авдіївки, працюють незалежно від того, співпрацює влада з ними, чи ні. «Я ж не можу контролювати, чи керувати волонтерами, ми раді будь-якій допомозі. Просто кажу вам про те, що не всі з них приїжджають і допомагають. От пані Жилава, наприклад, не волонтер, вона не приїхала звідкись, вона – місцева жителька», - сказав мер Авдіївки.