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В «ДНР» ОПАСАЮТСЯ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ НА ЗАХВАЧЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
17.06.2017 15:10
Незаконная организация «ДНР» опасается взрыва социальной напряженности на захваченных предприятиях.
В связи с чем была образована временная комиссия по вопросам передачи рынков и деятельности «национализированных» предприятий.
Как передает информационный ресурс группировки, на предприятиях с «внешним управлением» работает 75 тысяч человек.
Теги: Донбасс, предприятие, захват, ДНР
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