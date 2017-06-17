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Архив - Донецкая область

В «ДНР» ОПАСАЮТСЯ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ НА ЗАХВАЧЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

17.06.2017 15:10
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В «ДНР» ОПАСАЮТСЯ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ НА ЗАХВАЧЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Незаконная организация «ДНР» опасается взрыва социальной напряженности на захваченных предприятиях.

В связи с чем была образована временная комиссия по вопросам передачи рынков и деятельности «национализированных» предприятий.

Как передает информационный ресурс группировки, на предприятиях с «внешним управлением» работает 75 тысяч человек.



Теги: Донбасс, предприятие, захват, ДНР
 
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