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В Донецкой области задержан водитель-наркоман
Работники роты реагирования патрульной полиции остановили водителя на 619 км автодороги «Одесса - Мелитополь - Новоазовск». Об этом «Судебно-юридической газете» сообщили в Отделе обеспечения безопасности дорожного движения в Донецкой области.
Во время надзора за дорожным движением полицейские остановили автомобиль «Рено» под управлением 32-летнего жителя Луганской области. Водитель находился под воздействием наркотического вещества.
Мужчина объяснил, что он периодически употребляет коноплю.
В отношении водителя составлен административный протокол.
Кроме того, в салоне авто полицейскими был обнаружен бумажный сверток с коноплей. Водитель, пытаясь избежать ответственности, пояснил, что конопля может принадлежат его пассажиру, которого он подобрал по дороге. Но последний сразу опроверг слова водителя, объяснив, что он совсем не употребляет наркотические средства.
Изъятое наркотическое вещество направлено на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.
Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.
Источник: sud.ua
Теги: Донбасс, водитель, наркомания, задержание
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