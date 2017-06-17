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В Краматорске арестовали наркодилера, торгующего амфетамином
17.06.2017 10:30
Нерадивый наркодилер был пойман на горячем, при попытке приобрести наркотик для дальнейшего его сбыта.
По месту жительства мужчины полицейские провели обыск. Они обнаружили белый порошок, высушенное и перетертое вещество растительного происхождения, специальные весы и сосуды для измерения малых объемов.
По подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконный сбыт особо опасного наркотического средства) Уголовного кодекса Украины суд избрал 28-летнему жителю Краматорска меру пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
Источник: 6264.com.ua
Теги: Донбасс, Краматорск, наркотики, задержание
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