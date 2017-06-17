В Краматорске арестовали наркодилера, торгующего амфетамином

17.06.2017 10:30

Нерадивый наркодилер был пойман на горячем, при попытке приобрести наркотик для дальнейшего его сбыта.

По месту жительства мужчины полицейские провели обыск. Они обнаружили белый порошок, высушенное и перетертое вещество растительного происхождения, специальные весы и сосуды для измерения малых объемов.

По подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконный сбыт особо опасного наркотического средства) Уголовного кодекса Украины суд избрал 28-летнему жителю Краматорска меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Источник: 6264.com.ua