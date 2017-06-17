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В Краматорске арестовали наркодилера, торгующего амфетамином

17.06.2017 10:30
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В Краматорске арестовали наркодилера, торгующего амфетамином

Нерадивый наркодилер был пойман на горячем, при попытке приобрести наркотик для дальнейшего его сбыта.

По месту жительства мужчины полицейские провели обыск. Они обнаружили белый порошок, высушенное и перетертое вещество растительного происхождения, специальные весы и сосуды для измерения малых объемов.

По подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконный сбыт особо опасного наркотического средства) Уголовного кодекса Украины суд избрал 28-летнему жителю Краматорска меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Источник: 6264.com.ua



Теги: Донбасс, Краматорск, наркотики, задержание
 
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