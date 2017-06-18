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Арцизские полицейские борются с любителями марихуаны
18.06.2017 18:50
В ходе общегосударственной оперативно-профилактической операции «Мак 2017» арцизские полицейские обнаружили в селе Каменское незаконную плантацию конопли.
Как выяснилось, 43-летний местный житель посадил у себя на земельном участке более сорока кустов конопли. Вырастил и бережно ухаживал для личных нужд.
Правоохранители все растения изъяли и отправили на экспертизу.
По данному факту начато уголовное производство.
Напомним, что согласно Уголовному кодексу Украины такие действия караются штрафом от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
Источник: 04849.com.ua
Теги: Донбасс, полиция, марихуана, плантация
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