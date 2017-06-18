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Донецкая фильтровальная станция вновь обстреляна
18.06.2017 14:11
Сегодня ночью Донецкая фильтровальная станция вновь оказалась в зоне обстрела. Об этом сообщает пресс-служба КП «Компания «ВОДА ДОНБАССА».
На территории Донецкой фильтровальной станции было зафиксировано 6 попаданий снарядов, поврежден утеплитель хлоропровода (сам хлоропровод цел), а также снаряд попал в скос резервуара чистой воды. Зафиксировано 4 попадания около котельной.
На насосной станции 1 подъема Южнодонбасского водопровода – множественные попадания по всей территории, но оборудование не повреждено. На данный момент оба объекта продолжают работать.
Источник: farwater.net
Теги: Донбасс, вода, обстрел, станция
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