Донецкая фильтровальная станция вновь обстреляна

18.06.2017 14:11

Сегодня ночью Донецкая фильтровальная станция вновь оказалась в зоне обстрела. Об этом сообщает пресс-служба КП «Компания «ВОДА ДОНБАССА».

На территории Донецкой фильтровальной станции было зафиксировано 6 попаданий снарядов, поврежден утеплитель хлоропровода (сам хлоропровод цел), а также снаряд попал в скос резервуара чистой воды. Зафиксировано 4 попадания около котельной.

На насосной станции 1 подъема Южнодонбасского водопровода – множественные попадания по всей территории, но оборудование не повреждено. На данный момент оба объекта продолжают работать.

Источник: farwater.net