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Это еще не конец: Группировка "ДНР" похвасталась числом "отжатых" рынков
18.06.2017 08:36
Восемьдесят рынков, функционирующих в ОРДЛО были "переведены в государственную форму собственности". Об этом вчера в Донецке рассказал т.н. "депутат НС ДНР" Сергей Завдолеев.
"Уже в "государственную собственность" "ДНР" перешли 80 рынков "республики", — заявил член группировки.
По его словам до конца июня, оккупанты планируют "отжать" еще 40.
Источник: tribun.com.ua
Теги: Донбасс, ДНР, группировка, рынки
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