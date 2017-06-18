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Архив - Донецкая область

Это еще не конец: Группировка "ДНР" похвасталась числом "отжатых" рынков

18.06.2017 08:36
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Это еще не конец: Группировка "ДНР" похвасталась числом "отжатых" рынков

Восемьдесят рынков, функционирующих в ОРДЛО были "переведены в государственную форму собственности". Об этом вчера в Донецке рассказал т.н. "депутат НС ДНР" Сергей Завдолеев.

"Уже в "государственную собственность" "ДНР" перешли 80 рынков "республики", — заявил член группировки.

По его словам до конца июня, оккупанты планируют "отжать" еще 40.

Источник: tribun.com.ua



Теги: Донбасс, ДНР, группировка, рынки
 
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