Это еще не конец: Группировка "ДНР" похвасталась числом "отжатых" рынков

18.06.2017 08:36

Восемьдесят рынков, функционирующих в ОРДЛО были "переведены в государственную форму собственности". Об этом вчера в Донецке рассказал т.н. "депутат НС ДНР" Сергей Завдолеев.

"Уже в "государственную собственность" "ДНР" перешли 80 рынков "республики", — заявил член группировки.

По его словам до конца июня, оккупанты планируют "отжать" еще 40.

Источник: tribun.com.ua