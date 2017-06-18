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Мариуполь недополучил свыше 300 млн гривен государственных средств на льготы и субсидии
Городской бюджет Мариуполя недополучил более 300 миллионов гривен государственных субвенций, предназначенных для предоставления льгот и жилищных субсидий. Об этом заявил секретарь городского совета Степан Махсма, передают MRPL.CITY в пресс-службе городском совете.
По его словам, решить эту проблему может внесение изменений в госбюджет и выделение дополнительного финансирования. По информации Минфина, на 1 июня сумма задолженности государства перед предприятиями жилищно-коммунального хозяйства за предоставленные потребителям льготы и субсидии составила около 33 миллиардов гривен. Городские советы вынуждены самостоятельно дотировать предприятия ЖКХ.
Сейчас Минфин работает над принятием законопроекта о внесении изменений в государственный бюджет на 2017 год. Предполагается, что будет дополнительно выделено 15 миллиардов гривен на погашение задолженности за предоставленные льготы и субсидии. В то же время в местные бюджеты эти средства поступят только после проведения перерасчетов избыточно начисленных субсидий.
Источник: mrpl.city
Теги: Донбасс, бюджет, субсидия, льготы
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