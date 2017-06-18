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"Мариуполь" определился с новым логотипом
ФК "Мариуполь" обрел свое новое лицо – официальный логотип. На сайте клуба завершилось голосование, посвященное выбору новой эмблемы для футбольного флагмана Приазовья.
"В выбранном логотипе удачно сочетаются все необходимые элементы нашего города, региона и, конечно же, приазовской футбольной команды. Во-первых, это цвета – синий и оранжевый. Мариуполь – это столица Приазовья и город, где оранжевый цвет ласкового южного солнца встречается с насыщенно синим цветом теплых глубин Азовского моря. К тому же сине-оранжевые цвета давно признаны клубными цветами фанатами нашей команды.
Во-вторых, неформальным символом мариупольской команды считается приазовская Чайка, которая изображена в верхней части эмблемы. Официальный символ Мариуполя (стилизованный якорь) изображен во второй части лого. Наконец, органично в канву нового лого вписан и год основания городской футбольной команды (1960)", – говорится в заявлении клуба.
Напомним, по итогам сезона "Мариуполь" выиграл Первую лигу и вышел в Премьер-лигу.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, футбольный клуб, логотип
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