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Мариуполь принял эстафету проведения «Олимпийского дня»
В Мариуполе проходят спортивные соревнования в рамках «Олимпийского дня», который ежегодно отмечается по случаю создания Международного олимпийского комитета. Об этом в Facebook сообщил начальник спортивно-учебного отдела управления физической культуры и спорта Мариуполя Георгий Федоренко, передает MRPL.CITY.
Открытие «Олимпийского дня» состоялось вчера. На открытии были показаны такие виды спорта, как пляжный волейбол, футбол, борьба, дартс, бадминтон, street workout, легкая атлетика и велогонка. Кроме того, присутствующие могли поучаствовать в викторине. Сегодня в рамках «Олимпийского дня» на территории водноспортивного комплекса в Мариуполе проходит турнир по стритболу.
Напомним, на базе библиотеки в Мариуполе запустили спортивно-развивающий проект.
Источник: mrpl.city
Теги: Донбасс, спорт, эстафета, соревнование
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