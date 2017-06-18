Мариуполь принял эстафету проведения «Олимпийского дня»

18.06.2017 17:30

В Мариуполе проходят спортивные соревнования в рамках «Олимпийского дня», который ежегодно отмечается по случаю создания Международного олимпийского комитета. Об этом в Facebook сообщил начальник спортивно-учебного отдела управления физической культуры и спорта Мариуполя Георгий Федоренко, передает MRPL.CITY.

Открытие «Олимпийского дня» состоялось вчера. На открытии были показаны такие виды спорта, как пляжный волейбол, футбол, борьба, дартс, бадминтон, street workout, легкая атлетика и велогонка. Кроме того, присутствующие могли поучаствовать в викторине. Сегодня в рамках «Олимпийского дня» на территории водноспортивного комплекса в Мариуполе проходит турнир по стритболу.

Напомним, на базе библиотеки в Мариуполе запустили спортивно-развивающий проект.

Источник: mrpl.city