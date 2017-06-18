Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Мариуполь принял эстафету проведения «Олимпийского дня»

18.06.2017 17:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Мариуполь принял эстафету проведения «Олимпийского дня»

В Мариуполе проходят спортивные соревнования в рамках «Олимпийского дня», который ежегодно отмечается по случаю создания Международного олимпийского комитета. Об этом в Facebook сообщил начальник спортивно-учебного отдела управления физической культуры и спорта Мариуполя Георгий Федоренко, передает MRPL.CITY.

Открытие «Олимпийского дня» состоялось вчера. На открытии были показаны такие виды спорта, как пляжный волейбол, футбол, борьба, дартс, бадминтон, street workout, легкая атлетика и велогонка. Кроме того, присутствующие могли поучаствовать в викторине. Сегодня в рамках «Олимпийского дня» на территории водноспортивного комплекса в Мариуполе проходит турнир по стритболу.

Напомним, на базе библиотеки в Мариуполе запустили спортивно-развивающий проект.

Источник: mrpl.city



Теги: Донбасс, спорт, эстафета, соревнование
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх