- "Мариуполь" определился с новым логотипом12:50
- В Славянке женщина убила сожителя одним ударом ножа12:31
- СХІД – ЗАХІД: НА ДОНЕЧЧИНІ МОЛОДЬ ОБГОВОРИЛА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 10:10
- В ВОЛНОВАХЕ ОТРАВИЛИСЬ ДЕВЯТЬ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ ПОСЕЩАЛИ ОДИН ДЕТСАД09:32
- Военный прилюдно сделал предложение своей девушке во время празднования освобождения Мариуполя08:50
- Это еще не конец: Группировка "ДНР" похвасталась числом "отжатых" рынков08:36
- Седово - единственный курорт ДНР: цены, как в Анапе и вечные блокпосты с очередями22:15
- Селище Бердянське обстріляли з важкої зброї21:45
- В «ДНР» РАССКАЗАЛИ О НЕХВАТКЕ СУДЕЙ20:51
- В Мирнограде появился кинотеатр под открытым небом20:31
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В КРАМАТОРСКЕ ЖДУТ НА КОМИССИЮ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЖИЛЬЯ
Начала работу городская Комиссия по рассмотрению заявлений для предоставления жилых помещений для временного проживания внутренне перемещенных лиц.
В рамках совместного с ЕС проекта «Обеспечение жилыми условиями наиболее уязвимых ВПО и жителей города Краматорск, оказавшихся под влиянием конфликта» в городе проходит реконструкция трех муниципальных общежитий, рассчитанных на 253 места.
Как сообщает Краматорский городской совет и Офис проекта поддержки внутренне перемещенных лиц, все переселенцы, зарегистрированные в городе Краматорск и нуждающихся в жилье, имеют право обратиться в Комиссию с заявлением о предоставлении жилого помещения в одном из трех общежитий.
Общежития расположены по ул. Ш. Назаренко, 3 (Старый город), ул. Уральская, 5 (р-н паспортного стола), ул. Рыбинская, 160 (р-н Меловой балки за парком «Юбилейный»).
Место приема заявлений: офис коммунального предприятия «Мост», мр-н Лазурный, улица Беляева, д. 113, I-й этаж, кабинет «Бухгалтерия».
Время работы комиссии: Пн. Вт. Ср. с 8-00 до 17-00, Чт. Пт. с 8-00 до 16-00, перерыв: с 12-00 до 13-00.
Прием заявлений и документов к ним будет осуществляться согласно «Порядка предоставления в пользования жилых помещений для временного проживания внутренне перемещенных лиц». С Порядком и образцом заявления можно ознакомиться по ссылке
К заявлению о предоставлении жилого помещения нужно приложить следующие документы на всех совершеннолетних членов семьи:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- справка о доходах за предыдущие шесть месяцев;
- копия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица в г. Краматорске;
- документ, подтверждающий льготную категорию для преимущественного права на обеспечение жилым помещением для временного проживания внутренне перемещенных лиц;
- справка о составе семьи или другие документы, подтверждающие родственные связи;
- справка с КЛПУ «Городской противотуберкулезный диспансер города Краматорска». Местонахождение КЛПУ «Городской противотуберкулезный диспансер города Краматорска» ул. Кирилкина, 10. Предоставление справки при наличии снимка флюорографии.
- справка Государственной пограничной службы Украины о пересечении границы лицом, которое обращается с заявлением, за период не менее чем за 12 месяцев до даты обращения. Для получения справки необходимо письменно обратиться в главный центр обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины (почтовый адрес: ул. Владимирская, 26, г. Киев, 01601). Образец заявления
Внимательно ознакомьтесь с требованиями к обращениям. Период, за который необходимо получить информацию - с 01.07.2016 года по 30.06.2017 года.
- справка из ЕГР прав на недвижимое имущество и их обременений; справка (иной документ) другого органа, уполномоченного на проведение государственной регистрации недвижимого имущества, прав на недвижимое имущество; справка (иной документ) любого другого компетентного органа, к полномочиям которого относится сбор, обработка информации о наличии в собственности и / или пользовании лица недвижимого имущества.
Источник: zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Краматорск, жилье, переселенцы
- Комиссия по распределению жилья в Краматорске ждет заявки от переселенцев
- В Краматорске ищут детей, которые не нужны родителям
- На подконтрольной Украине территории Донецкой области построят жилье для переселенцев
- Миллионы превратились в пепел
- Жильцов атакуют... куски крыши
- В Донбассе высотные дома лишены газоснабжения из-за беглых жильцов
- "Мариуполь" определился с новым логотипом12:50
- В Славянке женщина убила сожителя одним ударом ножа12:31
- СХІД – ЗАХІД: НА ДОНЕЧЧИНІ МОЛОДЬ ОБГОВОРИЛА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 10:10
- В ВОЛНОВАХЕ ОТРАВИЛИСЬ ДЕВЯТЬ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ ПОСЕЩАЛИ ОДИН ДЕТСАД09:32
- Военный прилюдно сделал предложение своей девушке во время празднования освобождения Мариуполя08:50
- Это еще не конец: Группировка "ДНР" похвасталась числом "отжатых" рынков08:36
- На Луганщине обнаружили 7 тысяч кустов конопли07:50
- Седово - единственный курорт ДНР: цены, как в Анапе и вечные блокпосты с очередями22:15
- Селище Бердянське обстріляли з важкої зброї21:45
- В «ДНР» РАССКАЗАЛИ О НЕХВАТКЕ СУДЕЙ20:51
- "Мариуполь" определился с новым логотипом12:50
- В Славянке женщина убила сожителя одним ударом ножа12:31
- "Киндерсюрпризу" Януковича светит приличный срок за сбыт краденого12:10
- У Міносвіти заявили, що ЗНО не є абсолютним показником якості навчання11:50
- Депутат розкрив сутність пенсійної реформи11:37
- Колумбийский мусорщик 20 лет собирал выброшенные книги и открыл публичную библиотеку11:14
- Жебривский: единственный надежный щит от российских пуль — перекрыть украино-российскую границу10:50
- Уряд збільшить видатки на освіту10:30
- СХІД – ЗАХІД: НА ДОНЕЧЧИНІ МОЛОДЬ ОБГОВОРИЛА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 10:10
- Два сценарії в Україні кінця АТО на Донбасі09:57
- Искусство отказа: успеха добиваются те, кто говорит «нет»17:20
- Хотите быстро избавиться от отеков и лишней жидкости? Тогда читайте!16:52
- Как начать все с нуля после поражения? 5 советов09:14
- Які хвороби лікує морська вода?08:20
- Ваше призвание по знаку Зодиака08:10
- Еда для загара: 12 продуктов, которые придадут идеальный тон коже07:06
- Мариупольцы прошли первые всеукраинские учения отрядов теробороны12:30
- Время платить, или Медицина будущего по-украински09:30
- В Украине резко увеличились показатели заболеваемости корью21:35
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- Всем украинцам приготовиться: всплыла шокирующая информация по окончанию АТО
- Путин рассказал, когда аннексирует Донбасс
- Россия выдвинула обвинения главарю «ДНР» Захарченко
- Як зміниться ситуація на Донбасі у разі введення воєнного стану
- Порошенко vs Тимошенко: украинцы озвучили, кого хотят видеть новым президентом
- Новое подорожание коммуналки: за что придется платить больше
- В оккупированный Донецк "прорвались" два украинских телеканала
- Експерт: існує лише два шляхи припинення війни на Донбасі
- Новые крепостные: Россия не выпускает украинцев
- Наступило лето - всем одеть бронежилеты