- У КРАМАТОРСЬКУ ВІДЗНАЧИЛИ СВЯТО ДРУЗІВ 20:11
- Арцизские полицейские борются с любителями марихуаны18:50
- Завтра в Покровске «взорвут» многоэтажку18:10
- Мариуполь принял эстафету проведения «Олимпийского дня»17:30
- Бойовики обстріляли житлові квартали на маріупольського напрямку - Міноборони17:10
- Водоснабжение западного Донбасса снова под угрозой16:50
- Мариуполь недополучил свыше 300 млн гривен государственных средств на льготы и субсидии15:30
- Донецкая фильтровальная станция вновь обстреляна14:11
- В ОРДЛО дают зарплату, - разведка13:34
- ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В КРАМАТОРСКЕ ЖДУТ НА КОМИССИЮ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЖИЛЬЯ13:10
У КРАМАТОРСЬКУ ВІДЗНАЧИЛИ СВЯТО ДРУЗІВ
На базі парку Ювілейний у Краматорську відбулося свято Друзів. Його організатором виступив Краматорський центр психосоціальної адаптації.
Малюнки на асфальті, аквагрим, веселі ігри, надувний батут та аніматори – все це було підготовлено, аби на святі Дружби почували себе комфортно як малеча, так і дорослі. Зокрема, серед запрошених на захід були мешканці Краматорська та внутрішньо переміщені особи.
– Це свято допоможе інтегрувати ВПО у життя міста. А містяни матимуть змогу знайти собі нових друзів. Спільне проводження часу закріплює соціальні зв’язки та надає картину комплексного бачення навколо себе, – розповів журналісту «До ТеБе» координатор Центру психосоціальної адаптації Валерій Нємцов.
Нагадаємо, Центр психосоціальної адаптації у Краматорську був відкритий у березні 2016 року завдяки МЗС Німеччини, БО “Мальтійська служба допомоги” та громадській організації «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій».
Теги: Донбасс, Краматорск, праздник, друзья
- У КРАМАТОРСЬКУ ВІДЗНАЧИЛИ СВЯТО ДРУЗІВ 20:11
- Арцизские полицейские борются с любителями марихуаны18:50
- Завтра в Покровске «взорвут» многоэтажку18:10
- Мариуполь принял эстафету проведения «Олимпийского дня»17:30
- Бойовики обстріляли житлові квартали на маріупольського напрямку - Міноборони17:10
- Водоснабжение западного Донбасса снова под угрозой16:50
- Мариуполь недополучил свыше 300 млн гривен государственных средств на льготы и субсидии15:30
- Донецкая фильтровальная станция вновь обстреляна14:11
- В ОРДЛО дают зарплату, - разведка13:34
- ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В КРАМАТОРСКЕ ЖДУТ НА КОМИССИЮ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЖИЛЬЯ13:10
- У КРАМАТОРСЬКУ ВІДЗНАЧИЛИ СВЯТО ДРУЗІВ 20:11
- Глава МИД Украины: Санкции против РФ делают Европу сильнее19:50
- Геращенко про Марш рівності: Україна склала іспит на європейські цінності19:30
- В Україні покращилися споживчі настрої19:13
- Арцизские полицейские борются с любителями марихуаны18:50
- Безвизовым режимом с ЕС воспользовались более 19 тысяч украинцев, - ГПСУ 18:30
- Завтра в Покровске «взорвут» многоэтажку18:10
- Родичі українських в'язнів Кремля просять віце-президента США вплинути на Путіна17:50
- Мариуполь принял эстафету проведения «Олимпийского дня»17:30
- Бойовики обстріляли житлові квартали на маріупольського напрямку - Міноборони17:10
- Искусство отказа: успеха добиваются те, кто говорит «нет»17:20
- Хотите быстро избавиться от отеков и лишней жидкости? Тогда читайте!16:52
- Как начать все с нуля после поражения? 5 советов09:14
- Які хвороби лікує морська вода?08:20
- Ваше призвание по знаку Зодиака08:10
- Еда для загара: 12 продуктов, которые придадут идеальный тон коже07:06
- Мариупольцы прошли первые всеукраинские учения отрядов теробороны12:30
- Время платить, или Медицина будущего по-украински09:30
- В Украине резко увеличились показатели заболеваемости корью21:35
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- Всем украинцам приготовиться: всплыла шокирующая информация по окончанию АТО
- Путин рассказал, когда аннексирует Донбасс
- Россия выдвинула обвинения главарю «ДНР» Захарченко
- Як зміниться ситуація на Донбасі у разі введення воєнного стану
- Порошенко vs Тимошенко: украинцы озвучили, кого хотят видеть новым президентом
- Новое подорожание коммуналки: за что придется платить больше
- В оккупированный Донецк "прорвались" два украинских телеканала
- Експерт: існує лише два шляхи припинення війни на Донбасі
- Новые крепостные: Россия не выпускает украинцев
- Наступило лето - всем одеть бронежилеты