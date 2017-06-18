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У КРАМАТОРСЬКУ ВІДЗНАЧИЛИ СВЯТО ДРУЗІВ

18.06.2017 20:11
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У КРАМАТОРСЬКУ ВІДЗНАЧИЛИ СВЯТО ДРУЗІВ

На базі парку Ювілейний у Краматорську відбулося свято Друзів. Його організатором виступив Краматорський центр психосоціальної адаптації.

Малюнки на асфальті, аквагрим, веселі ігри, надувний батут та аніматори – все це було підготовлено, аби на святі Дружби почували себе комфортно як малеча, так і дорослі. Зокрема, серед запрошених на захід були мешканці Краматорська та внутрішньо переміщені особи.

– Це свято допоможе інтегрувати ВПО у життя міста. А містяни матимуть змогу знайти собі нових друзів. Спільне проводження часу закріплює соціальні зв’язки та надає картину комплексного бачення навколо себе, – розповів журналісту «До ТеБе» координатор Центру психосоціальної адаптації Валерій Нємцов.

Нагадаємо, Центр психосоціальної адаптації у Краматорську був відкритий у березні 2016 року завдяки МЗС Німеччини, БО “Мальтійська служба допомоги” та громадській організації «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій».





Теги: Донбасс, Краматорск, праздник, друзья
 
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