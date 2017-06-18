В ОРДЛО дают зарплату, - разведка

18.06.2017 13:34

Российское оккупационное командование на территории Донецкой и Луганской областей под давлением растущего недовольства личного состава было вынуждено начать выплату денежного обеспечения за выполнение задач на передовых позициях. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Вместе с тем, большинство военнослужащих не получили ожидаемых сумм из-за введения нового порядка начисления денег (пребывание в составе передовых подразделений не менее 30 дней). Также известны многочисленные факты мошенничества штабных чиновников, оформляющих фиктивные справки лицам, которые вообще не находились на передовых позициях", - рассказали разведчики.

Источник: glavnoe.ua