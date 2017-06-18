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В ОРДЛО дают зарплату, - разведка
18.06.2017 13:34
Российское оккупационное командование на территории Донецкой и Луганской областей под давлением растущего недовольства личного состава было вынуждено начать выплату денежного обеспечения за выполнение задач на передовых позициях. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
"Вместе с тем, большинство военнослужащих не получили ожидаемых сумм из-за введения нового порядка начисления денег (пребывание в составе передовых подразделений не менее 30 дней). Также известны многочисленные факты мошенничества штабных чиновников, оформляющих фиктивные справки лицам, которые вообще не находились на передовых позициях", - рассказали разведчики.
Источник: glavnoe.ua
Теги: Россия, Донбасс, зарплата, ОРДЛО
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