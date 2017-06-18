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В ВОЛНОВАХЕ ОТРАВИЛИСЬ ДЕВЯТЬ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ ПОСЕЩАЛИ ОДИН ДЕТСАД
В Волновахе полиция устанавливает обстоятельства отравления девяти детей, посещающих один детский сад. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
«В течение двух дней в Волновахскую больницу поступило девять детей в возрасте от 2-4 лет с симптомами похожими на сальмонеллез. Сейчас состояние детей не тяжелое. Полицейские проводят проверку и устанавливают причину отравления воспитанников детсада», - говорится в сообщении.
По предварительным данным, дети живут в Равнополье Волновахского района и посещают один детский сад, младшую группу. Два дня спустя родители первых двух больных детей обратились в больницу г. Волновахи с симптомами похожими на сальмонеллез. В течение двух дней с таким же диагнозом поступило еще семь детей.
Сейчас местный детсад, который посещали дети, временно закрыт.
По данному факту полиция проводит проверку и открыла уголовное производство по ст. 137 «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей» Уголовного кодекса Украины.
Источник: novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, Волноваха, дети, отравление
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