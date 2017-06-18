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Архив - Донецкая область

Завтра в Покровске «взорвут» многоэтажку

18.06.2017 18:10
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Завтра в Покровске «взорвут» многоэтажку

20 июня в городе Покровске будут проводиться комплексные учения по ликвидации последствий взрыва бытового газа в пятиэтажном доме. Об этом сообщает сектор по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты населения и мобилизационной работы Покровского городского совета.

Учения пройдут 20 июня с 9:00 до 14:00 в микрорайоне «Шахтерский» возле домов №№ 10, 11,13, 17 и 18.

Представители 9-го Государственно пожарно-спасательного отряда, Покровского отдела полиции, станции скорой медицинской помощи и служб гражданской защиты будут отрабатывать совместные действия при возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с разрушением пятиэтажного дома в результате взрыва природного газа.

Жителей города просят сохранять спокойствие, не создавать паники и не распространять необоснованные слухи.

Источник: girnyk.dn.ua



Теги: Донбасс, взрыв, учения, Покровск (Красноармейск)
 
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