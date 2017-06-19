Александровке сегодня планируют дать воду, Авдеевка все еще без газа, - ГСЧС

19.06.2017 14:55

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7 часов 19 июня к централизованному водоснабжению подключены все населенные пункты 5 районов. В пгт Александровка продолжается заполнение резервного резервуара объемом 2 тыс. м3, возобновление водоснабжения населению планируется 19 июня", - говорится в сообщении.

Тем временем, по состоянию на 7 часов 19 июня газоснабжение в Авдеевке отсутствует, ремонтные работы подземного газопровода диаметром 273 мм, поврежденного 7 июня вследствие боевых действий, не проводилось в связи с опасностью для рабочих.

Как сообщалось, 10 июня вследствие боевых действий в Ясиноватском районе вблизи с. Васильевка на неподконтрольной территории произошло повреждение двух высоковольтных линий электропередач и трансформаторной подстанции, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода, которая обеспечивает водой четыре фильтровальных станции, а именно: Карловскую (с. Карловка), Великоанадольскую (г. Волноваха), Старокрымськую №1 и №2 (г. Мариуполь). Без централизованного водоснабжения остались 72 населенных пункта (388 тыс. человек) в 5 районах области (Покровский, Селидовский, Волновахский, Добропольский, Марьинский) и пгт Александровка.

18 июня осуществлялся подвоз воды населению в пгт Александровка.

Ранее группа ИС сообщала, что боевики обстреляли Авдеевку из танков и 152-мм артсистем.

Источник: http://sprotyv.info