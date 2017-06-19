КАНИКУЛЫ У ШКОЛЬНИКОВ ДОНБАССА СТАЛИ ДЛИННЕЕ

19.06.2017 17:43

Отдыхать школьники теперь будут гораздо больше

В школьную программу снова войдет понятие триместр. Новый учебный 2017-2018 год равномерно разделят на шесть таких «частей», каждая будет длиться от пяти до шести недель. После каждого триместра — отдых. Соответственно, каникул у школьников станет больше.



В Министерстве образования и науки уже составили предварительный план каникул. Учиться школьники будут так: 1 триместр продлиться до 2 октября, 9 октября дети уже выйдут на учебу. Второй этап осенних каникул запланирован с 17 по 23 ноября. После третьего триместра ребята уйдут на две недели отдыхать — с 27 декабря по 8 января включительно. Еще раз зимой школьники будут в конце февраля (после четвертого триместра) — с 21 по 27 февраля. Пятый триместр завершится 9 апреля, через неделю — 17 апреля дети вновь приступят к учебному процессу. После шестого триместра ученики уйдут на летние каникулы - самый продолжительный отдых пройдет в календарных рамках лета.

В общей сложности школьники будут отдыхать больше на целых две недели в сравнении с нынешней системой каникул.

Источник: http://zi.dn.ua