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Архив - Донецкая область

На Банковой придумали как начислять пенсии жителям оккупированного Крыма и Донбасса

19.06.2017 16:32
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На Банковой придумали как начислять пенсии жителям оккупированного Крыма и Донбасса

Об этом заявила  представитель президента Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко

По ее словам, в Кабмине уже есть группа, которая готовит закон, согласно которому и будут  начислять стаж и  пенсии жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

Луценко заявила, что группа при Кабмине обратилась к президенту Порошенко с отдельным специальным законом про  рамочный закон.

Законопроект среди прочего предусматривает повышение страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет, а также осовременивание пенсий. Повысить их премьер предлагает не с 1 декабря, как планировалось ранее, а уже с 1 октября.

Как писала Politeka, российские издания считают, что Украина готовит военное положение на Донбассе. 

Согласно плану  из Администрации президента Петра Порошенко, военное положение планируется ввести на Донбассе в частности в ряде городов Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка.

Это якобы входит в план реинтеграции Донетчины и Луганщины и прекращение АТО.

Напомним, бывший заместитель главы Генерального штаба Игорь Романенко рассказал о том, какой формат действий властей будет в зоне конфликта на Донбассе.

По словам Игоря Романенко, на смену АТО придет новый формат, который будет предусматривать и юридическое применения военной силы и возврат захваченных территорий.

Источник: https://politeka.net  с ссылкой на 112 Украина



Теги: Донбасс, Крым, Донецкая область, Луганская область, ДНР, ЛНР, пенсии
 
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