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Архив - Донецкая область

Под Мариуполем перевернулся военный водовоз.Трое пострадавших

19.06.2017 11:30
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Под Мариуполем перевернулся военный водовоз.Трое пострадавших

В ночь с 17 на 18 июня в поселке Никольское под Мариуполем произошло ДТП - военный водовоз врезался в забор, упал с обрыва и перевернулся.

Об этом 0629 сообщили очевидцы происшествия.

В результате ДТП пострадали 3 человека - двое мужчин и женщина.

По данным медиков, 35-летний водитель получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, 50-летний пассажир помимо черепно-мозговой травмы получил перелом плеча. Оба доставлены в военный госпиталь (бывш. горбольница №5).

26-летняя девушка, которая также находилась в автомобиле, получила закрытый перелом бедра и ушиб голени. Пострадавшую доставили в травматологию горбольницы №4.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, военные, ДТП, пострадавшие
 
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