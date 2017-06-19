Турчинов пропонує альтернативу АТО - Парубій

19.06.2017 22:38

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій розповів, що секретар РНБО Олександр Турчинов під час засідання фракції Народного фронту оприлюднив концепцію закону про деокупацію окремих районів Донеччини та Луганщини, що має на меті запровадити альтернативу АТО, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.



Парубій зауважив, що наразі мова йде мова лише про концепцію майбутнього законопроекту і нині текст документу на даний момент відсутній. Слід зауважити, що народний депутат Дмитро Тимчук повідомив, що наразі є пропозиції замінити антитерористичну операцію на території Донбасу, військовою операцією. В свою чергу представниця президента у парламенті Ірина Луценко зазначила, що новий законопроект щодо окупованого нині Донбасу буде синхронізований з Мінськими домовленостями.



Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявляв, що нині антитерористична операція себе вичерпала і настав час, коли її варто завершити. Секретар РНБО вважає, що нині необхідно встановити новий формат, що дозволить захистити українську територію від гібридної війни Російської Федерації.