Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

У «ДНР» повідомили про проблеми зі зв’язком оператора МТС

19.06.2017 13:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У «ДНР» повідомили про проблеми зі зв’язком оператора МТС

В окупованій частині Донецької області виникли проблеми з мобільним зв'язком МТС. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на видання «ОстроВ».

«Зв'язку немає з Калінінським, Будьонівського району Донецька і з деякими районами Макіївки. Цю інформацію підтверджують і абоненти українського оператора на окупованій території. «Ну що - МТС вже швидше мертвий, ніж живий?», - пишуть вони в соцмережах. «Ворошиловський зв'язок є», «Абакумова - Текстиль, розмовляємо зараз», »Будьонівський немає зв'язку, має мережа повну», «В Ленінському є», «Гвардейка і Калинівка без зв'язку», «Макіївка, у мене телефон показує всі смужки, але при спробі зателефонувати: «мережа не доступна», відзначають користувачі зв'язку на окупованій території.

У той же час «ОстроВ» без проблем додзвонився жителям окупованої Макіївки, які проживають в центрі міста. У компанії Vodafone Україна журналістам повідомили, що за їхньою інформацією, все в порядку. «Були локальні складності в двох районах Донецька, а також в Макіївці. Але їх досить швидко вдалося усунути шляхом перезапуску програмного забезпечення ». Як зазначалося раніше, МТС залишається єдиним видом мобільного зв'язку, через який жителі окупованих територій можуть спілкуватися з «великою землею». 



Теги: Донбасс, МТС, проблема, мобильная связь, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх