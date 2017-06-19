Закопайте ее где-нибудь: боевики отказались забирать труп своей снайперши. ВИДЕО

19.06.2017 21:30

В начале июня 2017 года , наша украинская морская пехота «передала» передовую одной из мотострелковых бригад.

Почти неделю свежие силы изучали обстановку, местность, не спеша заходили на позиции морпехов, сообщает Erich Hartmann.

Однажды, в ходе совместного с пограничниками обхода новой территории, сразу за селом Пищевик (рядом с Мариуполем, один из официальных пунктов пропуска на временно неподконтрольную территорию), пограничники заметили свежую «лежку», которую как правило используют либо снайперы, либо корректировщики. Поскольку «ихтамнеты» активно используют в этом районе беспилотники, наши бойцы сошлись на мнении, что это снайпер.

Разведка мотострелков умело разместила возле лежки засаду и стали ждать ...

Ждали недолго. Буквально через полтора суток к лежке «незаметно» пробрался снайпер. Один человек. Еще по темному, за час перед рассветом.

Врагу дали немного успокоиться. Тишина. Лягушки квакают, птицы чирикают. Природа цветет и пахнет.

- Ну что, тварюка! Ты окружен! Сдавайся! - грубый бас одного из разведчиков прервал природное блаженство.

Для убедительности три короткие очереди сзади, слева и справа от снайпера. Путей отхода нет. Впереди лишь плотина с открытой местностью.

Согласно данным радиоперехвата, снайпер начал запрашивать подмогу, истерическим голосом требуя прикрытия арты и тому подобное. Наши парни долго не могли поверить, что снайпер говорила женским голосом и использовала позывной «Иволга».

- Так это та самая «Иволга», которая наших пацанов сперва калечила, а потом раненных добивала еще под Дебальцево в 2015 году, - кто-то из разведчиков сказал возмущенно.

«Иволга» по рации сперва паниковала. Потом приказывала и угрожала своим «однополчанам». В конце просто начала умолять их о своем спасении. Они не пришли к ней на помощь. Они кинули ее и предали.

«Иволгу» ликвидировали, поскольку открыла огонь в сторону наших бойцов.

Ее соратники из числа почитателей «русского мира» официально признали факт ее ликвидации, соболезнуя ее мужу и маленькой дочери. Показательно, что в целях маскировки друзья «Иволги» сообщали, что она погибла якобы еще зимой.

После ликвидации, тело «Иволги» доставили на одну из баз нашей разведки. А со временем заговорила ее рация, на украинских военнослужащих вышли «ихтамнеты», предложив передать им тело. Попросили вывезти на нейтральную территорию (серую зону) и бросить на дороге.

Наши отказали и предложили приехать к ним и самим забрать, преданного ими же, своего снайпера.

- Да ну нах... Вы ж и нас там всех положите. Знаете укропы что, а закапайте ее где-нибудь в лесопосадке и х... с ней! - сказал голос по рации с явно российским акцентом.

уроженка Макеевки, террористка с позывным «Иволга» стала известна благодаря российским пропагандистам, которые «засветели» ее в феврале 2015 года в ходе боев под Дебальцево.

Источник: http://from-ua.com