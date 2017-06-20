АТО: особенность минувших суток на Донбассе

20.06.2017 18:00

Тяжелое вооружение на донецком направлении не применялось. За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции были раненые четыре украинских военнослужащих. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает интернет-издание Новое время.

По словам представителя Минобороны, погибших нет.

На донецком направлении впервые за долгие месяцы противостояния боевики не применяли тяжелое вооружение. Наибольшую активность противник проявлял в районе Авдеевки, Новолуганском и Зайцево.

На луганском направлении традиционно для предыдущих дней было неспокойно в районе Крымского, вблизи Счастья и в Станице Луганской.

На мариупольском направлении продолжались бои низкой и средней интенсивности. Наибольшее число обстрелов припало на участок фронта Павлополь-Широкино.