- АТО: особенность минувших суток на Донбассе18:00
- Сколько стоят автомобили с номерами ОРДЛО17:00
- На Донбассе боевики-мародеры открыли огонь по местным жителям14:21
- Президент поручил разработать законопроект о получении пенсий жителями ОРДЛО и Крыма13:41
- Что будет вместо АТО? Информация от Парубия. ВИДЕО12:40
- ВСУ постоянно продвигаются вперед по всему фронту: волонтер Мысягин порадовал новостями из Донбасса11:59
- Жебривский надеется, что после визита Порошенко в США в мире усилится давление на РФ11:40
- В секторе "Мариуполь" задержана партия оружия 11:20
- Из-за обстрелов Авдеевка остается без газа10:38
- Ситуация в пунктах пропуска сегодня, 20 июня10:14
АТО: особенность минувших суток на Донбассе
Тяжелое вооружение на донецком направлении не применялось. За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции были раненые четыре украинских военнослужащих. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает интернет-издание Новое время.
По словам представителя Минобороны, погибших нет.
На донецком направлении впервые за долгие месяцы противостояния боевики не применяли тяжелое вооружение. Наибольшую активность противник проявлял в районе Авдеевки, Новолуганском и Зайцево.
На луганском направлении традиционно для предыдущих дней было неспокойно в районе Крымского, вблизи Счастья и в Станице Луганской.
На мариупольском направлении продолжались бои низкой и средней интенсивности. Наибольшее число обстрелов припало на участок фронта Павлополь-Широкино.
Теги: Донбасс, Мариуполь, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Минобороны
- Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстреливал из минометов калибра 120 и 82 мм
- В секторе «Мариуполь» боевики использовали «Град»
- На 9 мая боевики обстреливали защитников Мариуполя из танка
- Боевики 29 раз обстреляли защитников Мариуполя
- Из САУ и минометов боевики били по позициям ВСУ в секторе "Мариуполь"
- Боевики под Мариуполем понесли колоссальные потери. ВИДЕО
- АТО: особенность минувших суток на Донбассе18:00
- Сколько стоят автомобили с номерами ОРДЛО17:00
- На Донбассе боевики-мародеры открыли огонь по местным жителям14:21
- Президент поручил разработать законопроект о получении пенсий жителями ОРДЛО и Крыма13:41
- Что будет вместо АТО? Информация от Парубия. ВИДЕО12:40
- На Луганщине пропал без вести полковник Нацгвардии12:20
- ВСУ постоянно продвигаются вперед по всему фронту: волонтер Мысягин порадовал новостями из Донбасса11:59
- Жебривский надеется, что после визита Порошенко в США в мире усилится давление на РФ11:40
- В секторе "Мариуполь" задержана партия оружия 11:20
- Из-за обстрелов Авдеевка остается без газа10:38
- АТО: особенность минувших суток на Донбассе18:00
- Ученые прогнозируют смертельную жару для человечества17:40
- Вадим Рабинович: «Нас пытаются втравить в то, чем Украина никогда не была»17:20
- Сколько стоят автомобили с номерами ОРДЛО17:00
- Политолог: Трамп наслаждался, публично «опуская» Порошенко16:40
- Надежда Мейхер дебютирует в большом кино16:30
- Америка страдает от санкций больше Европы - FT16:20
- Трамп уничтожит авиацию Путина в Сирии за несколько часов: Стрелков разгромил "кривляющихся шутов" Москвы16:00
- В Киевской обл. 78-летний дед убил паяльником невестку15:40
- Стало известно расписание поезда Мариуполь-Харьков 15:21
- Названы самые вредные продукты для здоровья сосудов15:00
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!09:26
- Как навсегда забыть о болезнях08:56
- Мариуполь. Слепая зона 08:40
- Это нельзя есть. Последствия могут быть страшные07:36
- «Женщин не жалко»: пост Дмитрия Нагиева, взорвавший интернет 06:56
- Спорт в жару: полезные советы, чтоб не наделать ошибок19:12
- Вот как измена повлияет на ваше тело18:34
- Що не можна їсти на голодний шлунок?17:55
- Врожденные психические способности знаков Зодиака16:15
- Донбасс будут брать штурмом: стали известны примерные даты
- “Мы возвращаемся в Украину!”: Такой паники я в Донецке никогда ранее не видел — местный житель
- На Банковой придумали как начислять пенсии жителям оккупированного Крыма и Донбасса
- Путин предрек гибель многим жителям Донбасса
- Эксперт: смысл визита Порошенко в США покажет встреча его в аэропорту
- Закопайте ее где-нибудь: боевики отказались забирать труп своей снайперши. ВИДЕО
- Это масло вызывает рак и запрещено во всей Европе! А у нас оно на всех полках магазинов!
- Почему кофе обязательно надо запивать водой
- ВСУ постоянно продвигаются вперед по всему фронту: волонтер Мысягин порадовал новостями из Донбасса
- Седово - единственный курорт ДНР: цены, как в Анапе и вечные блокпосты с очередями