Боевики "ДНР" совершили жестокое нападение на наблюдателей ОБСЕ

20.06.2017 20:55

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе (СММ ОБСЕ) сообщает, что вооруженные члены так называемой "ДНР" совершили нападение на наблюдателей.

"Вооруженные члены т.н. "ДНР" совершили жестокое нападение на невооруженных гражданских наблюдателей", – сказано в сообщении СММ ОБСЕ на странице в микроблоке Твиттер во вторник.

"Детали будут в нашем оперативном отчете", – сообщили в Специальной мониторинговой миссии.

Источник segodnya.ua