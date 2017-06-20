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Архив - Донецкая область

Боевики "ДНР" совершили жестокое нападение на наблюдателей ОБСЕ

20.06.2017 20:55
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Боевики "ДНР" совершили жестокое нападение на наблюдателей ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе (СММ ОБСЕ) сообщает, что вооруженные члены так называемой "ДНР" совершили нападение на наблюдателей.

"Вооруженные члены т.н. "ДНР" совершили жестокое нападение на невооруженных гражданских наблюдателей", – сказано в сообщении СММ ОБСЕ на странице в микроблоке Твиттер во вторник.

"Детали будут в нашем оперативном отчете", – сообщили в Специальной мониторинговой миссии.

Источник segodnya.ua



Теги: Донбасс, нападение, миссия, ОБСЕ, ДНР, боевики
 
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