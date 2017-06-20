Что будет вместо АТО? Информация от Парубия. ВИДЕО

20.06.2017 12:40

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что законопроект о восстановлении суверенитета над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и изменении формата АТО позволит задействовать любые силовые ресурсы без ограничения демократических процедур. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. Полная версия эфира опубликована на YouTube, передает Апостроф.

"Этот законопроект призван создать законодательную базу, которая бы позволила использовать все силовые подразделений без ограничения демократических процедур, например, проведения выборов. В этом законопроекте фактически описывается компромиссный вариант, вокруг которого смогут объединиться противники и оппоненты военного положения", - отметил вице-спикер Рады.

По его словам, законопроект предусматривает признание ОРДЛО оккупированными территориями и создание оперативного штаба, который будет управлять как силовыми подразделениями, так и местными военно-гражданскими администрациями.