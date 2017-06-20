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На Донбассе боевики-мародеры открыли огонь по местным жителям
На оккупированной территории Донбасса боевики незаконных вооруженных формирований открыли огонь по местным жителям. Об этом сообщает apostrophe.ua с ссылкой на страницу в Facebook Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Отмечается, что конфликт между местными жителями и пьяными российскими военными произошел 19 июня, когда последние пытались демонтировать опору линии электропередачи.
Так, местные жители, пытавшиеся не допустить мародерство, оказали россиянам сопротивление, те, в свою очередь, открыли огонь из стрелкового оружия.
"В тот же день военнослужащий на легковом автомобиле в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав сбил гражданское лицо на мотоцикле. Пострадавший мотоциклист получил тяжелые травмы", - добавили в разведке.
Уточняется, что командование воинской части пытается скрыть причастность преступника к российским оккупационным войскам путем его увольнения предыдущим числом.
Теги: Россия, Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, мародеры
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